Энергетики рассказали откуда взялась квитанция на 12 млн рублей

Квитанция на -12,5 млн руб. за отопление, фото которой опубликовала в Интернете жительница Тольятти, физически не выставлялась.Ситуацию прояснил директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов.

По его словам, документ был сформирован в программе на основе показаний индивидуального прибора учета, очевидно внесенных собственником с ошибкой. Доступна она была лишь несколько часов, до того как "аномалия" была выявлена сотрудниками компании.

"Мы свои ошибки готовы признавать и исправлять. Но лучше сначала обратиться к нам", — отметил он.

Напомним, данный инцидент получил огласку на "Первом канале". В своем шоу над ним пошутил телеведущий Иван Ургант.