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ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики рассказали откуда взялась квитанция на 12 млн рублей

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Квитанция на -12,5 млн руб. за отопление, фото которой опубликовала в Интернете жительница Тольятти, физически не выставлялась.Ситуацию прояснил директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов.

По его словам, документ был сформирован в программе на основе показаний индивидуального прибора учета, очевидно внесенных собственником с ошибкой. Доступна она была лишь несколько часов, до того как "аномалия" была выявлена сотрудниками компании.

"Мы свои ошибки готовы признавать и исправлять. Но лучше сначала обратиться к нам", — отметил он.

Напомним, данный инцидент получил огласку на "Первом канале". В своем шоу над ним пошутил телеведущий Иван Ургант.

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