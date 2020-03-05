Банк "Открытие" вошел в топ-3 ипотечных банков страны

Банк "Открытие" поднялся на третье место среди российских банков по выдачам ипотечных кредитов в январе 2020 года. Об этом свидетельствует обзор рынка аналитического центра "Русипотека". В январе 2020 года российские банки совокупно выдали 192,8 млрд руб. ипотеки, из которых 10 млрд — выдачи банка "Открытие". Это соответствует доле рынка 5,2%.
По размеру портфеля (167,5 млрд рублей) банк "Открытие" сохранил свои позиции в десятке крупнейших ипотечных банков России и долю рынка в 2%. По итогам 2019 года "Открытие" заняло 4-е место в рейтинге крупнейших ипотечных банков "Русипотеки", поднявшись за год на сразу 4 позиции вверх.
"Мы внимательно следим за рынком и предпочтениями наших клиентов, всегда стремимся обеспечить наиболее привлекательные условия и удобный сервис. Постоянное совершенствование процессов, специальные предложения для клиентов и развитие дистанционных каналов позволяют нам не снижать темпы роста бизнеса и укреплять свои позиции в числе лидеров рынка ипотечного кредитования", — отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.