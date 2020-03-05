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Музеи и выставки Культура

В литературном музее и Горький Центре откроется выставка "Баллада о войне и победе"

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском литературном музее и Горький Центре 10 марта, в 19:00, откроется выставка "Баллада о войне и победе" (0+).

На выставке представят тексты и воспоминания очевидцев, музыку и песни военных лет, картины и плакаты военного времени.

Зрителям расскажут истории создания песни "Священная война", 7-й симфонии Шостаковича и фильмов "Жди меня" (1943), "Два бойца" (1943), а также покажут материалы по произведениям Б. Васильева, А. Твардовского, В. Некрасова.

Вход на открытие свободный. Выставка работает с 10 марта по 23 апреля.

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