В Самаре пройдет акция "Наша профессия — хранить историю"

Во вторник, 10 марта, в Самаре Российский государственный архив проводит акцию "Наша профессия — хранить историю", посвященную профессиональному празднику российских архивистов — Дню архивов.

Памятная дата была установлена в 2003 г. решением Федерального архивной службы России. Дата 10 марта (28 февраля по старому стилю) была выбрана не случайно. В этот день Петр I подписал первый в России государственный акт — "Генеральный регламент или Устав", который по сути положил начало организации архивной службы в России.

Программа праздничного дня будет открыта в 10:00 презентацией изданий архива по истории авиационной промышленности СССР. В них вошли научно-технические документы, отложившиеся в фондах научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, в том числе рассекреченные комиссией РГА в г. Самаре в 1993–2017 гг. Они вводят в оборот новые неопубликованные, малоизвестные документы по истории авиационной промышленности.

После презентации состоится встреча с заведующим учебной лабораторией кафедры "Конструкция и проектирование двигателей летательных аппаратов" Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева И. Ф. Лейковским, на которой состоится торжественная передача изобретения, применяющегося в авиационной и космической отрасли, в дар архиву.

В 11:00 сотрудники отдела обеспечения сохранности и государственного учета документов презентуют документы фонда ЦКБ "Вымпел", ведущей проектной организации отечественного судостроения. Интереснейшие проектные документы впервые будут представлены вниманию широкой общественности.

После презентации состоится экскурсия в отдел репрографии и консервации документов, на которой будут продемонстрированы процессы реставрации и сканирования крупноформатных научно-технических документов.

В 13:00 состоится встреча с держателем семейной коллекции документов по истории Великой Отечественной войны С. Н. Кудеревой и торжественное подписание договора о передаче коллекции на постоянное хранение в архив.

В 14:00 программу продолжит презентация каталога архивных документов "Архитектура театра", который был подготовлен в рамках празднования в 2019 г. Года театра в России. Почетными гостями мероприятия станут главный архитектор ООО "АПП "РаРитет", член Самарской региональной организации Союза Архитекторов России Е. А. Ермохина и актриса Самарского академического театра драмы им. М. Горького О. В. Жукова.

После презентации состоится подведение итогов двух акций, которые были объявлены в преддверии профессионального праздника: "Подари архиву книгу по истории науки и техники" и "Что ты знаешь о РГА в г. Самаре?". Активных участников, партнеров и победителей ждут призы от архива.