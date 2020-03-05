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Суды Происшествия

Два жителя Московской области получили по восемь с половиной лет за 20 закладок наркотиков в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти вынесли приговор двум жителям Московской области 30 и 25 лет. Их признали виновными в 21 преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Ранее подсудимые вместе отбывали наказание в местах лишения свободы за разбой и незаконное хранение наркотиков.

Суд установил, что мужчины направились на личном автомобиле в Тольятти торговать наркотиками и попали в ДТП. Машина получила серьезные повреждения, но это сообщников не остановило. Они добрались до Автограда на попутках. Сколько времени они "работали" в Тольятти, не уточняется. Но однажды правоохранители задержали наркоторговцев и выяснили, что те причастны к размещению в Автозаводском районе 20 тайников с наркотиком. Также у них изъяли семь свертков с запрещенным веществом, которые они хранили при себе для сбыта.

Суд назначил каждому из обвиняемых восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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