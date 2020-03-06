Девушки из БК "Самара" вышли в полуфинал

Женская команда не стала затягивать четвертьфинальную серию с новосибирским "Динамо-2" — 70:54 во втором матче.

Организовав за первые четыре минуты рывок 8:2, затем наша команда на те же четыре минуты взяла паузу в нападении — всего 1 очко. Хотя и соперницам подобраться к себе не позволили. А в концовке стартового периода Виктория Трофимова и Полина Козяр вернули хозяйкам и инициативу, и небольшой задел — 15:8. Хорошо они начали и вторую четверть, добившись солидного перевеса (23:10). Но снова позволили себе двухминутное затишье, благодаря которому "Динамо" отыграло больше половины своего отставания. А перед большим перерывом и вовсе вернули матчу полноценную интригу — 28:26.

Третью десятиминутку соперницы открыли обменом точными атаками — а затем Ирина Архипова и Яна Митрофанова вернули "Самаре" двукратное преимущество, 40:30. И на этот раз наша команда не дала гостям даже шанса перехватить инициативу. В самом начале заключительного периода разница достигла максимальных "+14" (53:39). Но и на этом команда Виктора Курильчука не стала останавливаться: рывок 11:0 снял последние вопросы о победителе матча и всей серии — 64:41 к середине периода. Оставалось только довести игру до победу, и с этим-то "Самара" спокойно справилась.

70:54 — уверенная победа "Самары".