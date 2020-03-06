16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Конкурсный управляющий оспорил сделки "СУТЭКа" со структурами Газпрома У тольяттинки арестовали автомобиль из-за долга за тепло Энергетики рассказали, откуда взялась квитанция на 12 млн рублей Самарцы проголосовали за общественные пространства для благоустройства в 2021 году Самарцам пересчитают платежи за отопление

ЖКХ и благоустройство Общество

Конкурсный управляющий оспорил сделки "СУТЭКа" со структурами Газпрома

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный управляющий АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" (СУТЭК) Олег Бабкин оспорил сделки организации с региональными структурами Газпрома на общую сумму более 210 млн руб., пишет "КоммерсантЪ". Подконтрольные Газпрому общества также имеют статус кредиторов СУТЭКа. Олег Бабкин требует исключить их из реестра.

В рамках спора с ГМС суд признал компанию аффилированной СУТЭКу. "Не опровергается, что "Газпром межрегионгаз Самара" владеет 20% акций (СУТЭКа. — "Ъ"). Кроме того, Андрей Кислов является руководителем "Газпром Межрегионгаз Самара" и одновременно членом совета директоров АО "СУТЭК". Таким образом, должник и ООО "Газпром межрегионгаз Самара" признаются судом в качестве аффилированных лиц", — сказано в определении суда. Депутат Самарской губернской думы Андрей Кислов уже не руководит ГМС.Осенью прошлого года он ушел с должности генерального директора "Газпрома межрегионгаз Самара". Новым руководителем самарской структуры "Газпрома" стал депутат и глава "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких. Однако платежи были совершены в 2018 г. и уже после возникновения иска о банкротства компании, что, по мнению суда, нарушило интересы других кредиторов. Общая задолженность СУТЭКа составляет около 1 млрд рублей.

СУТЭК эксплуатировал 17 муниципальных котельных, пять ведомственных котельных и восемь комплексов тепловых сетей. Всего на обслуживание организации было передано 1758 объектов теплоснабжения. В конце 2017 г. компания обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о собственном банкротстве. В начале 2018 г. суд ввел в отношении СУТЭКа процедуру наблюдения. Осенью общество признали банкротом. Основным кредитором должника является АО "КНПЗ" с 357 млн рублей. В реестр кредиторов также входят подконтрольные Газпрому структуры. Олег Бабкин пытается лишить их статуса кредиторов СУТЭКа. Заявления находятся на рассмотрении суда. Олег Бабкин ситуацию не комментирует.

Как поясняет генеральный директор юридического бюро "Падва и Эпштейн" Павел Герасимов, акционер может быть исключен из реестра требований кредиторов из-за аффилированности.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5