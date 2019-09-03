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Газовая отрасль ТЭК

Андрей Кислов: "Намерен сосредоточиться на работе в губдуме"

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Андрей Кислов, покинувший пост генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Самара", намерен сосредоточиться на работе в Самарской губернской думе.

Фото: Архив «ВН»

"Я являюсь депутатом губернской думы, возглавляю комитет по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Там достаточная нагрузка. Намерен сосредоточиться на этой работе", — заявил он в телефонной беседе с корреспондентом Волга Ньюс.

По его словам, причиной ухода из компании стало истечение контракта и пенсионный возраст.

Он также добавил, что пока не планирует участвовать в других бизнес-проектах.

Напомним, Андрей Кислов возглавлял ООО "Газпром межрегионгаз Самара" с 2001 года. 2 сентября этого года к обязанностям гендиректора компании приступил Виталий Коротких, который параллельно продолжит руководить ООО "Газпром газораспределение Самара".

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