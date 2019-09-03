"Газпром межрегионгаз Самара" возглавил Виталий Коротких

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Генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Самара" назначен Виталий Коротких. Такое решение принял совет директоров компании. К исполнению обязанностей новый глава компании приступил в понедельник, 2 сентября.

Фото: фото предоставлено ООО «Газпром межрегионгаз Самара»