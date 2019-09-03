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Газовая отрасль ТЭК

"Газпром межрегионгаз Самара" возглавил Виталий Коротких

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Самара" назначен Виталий Коротких. Такое решение принял совет директоров компании. К исполнению обязанностей новый глава компании приступил в понедельник, 2 сентября.

Фото: фото предоставлено ООО «Газпром межрегионгаз Самара»

На этом посту он сменил Андрея Кислова, занимавшего должность с 2001 года.

Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Виталий Коротких продолжит руководить ООО "Газпром газораспределение Самара".

Виталий Викторович Коротких родился 12 июня 1970 г. в Куйбышеве.

Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королва по специальности "Двигатели летательных аппаратов и энергетические установки", а также Санкт-Петербургский государственный горный университет по программе "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ".

С 1997 по 2008 гг. занимал руководящие должности в различных коммерческих организациях.

С 2008 г. по настоящее время — генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара".

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