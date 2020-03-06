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Преступления Происшествия

В Ульяновской области задержан самарец, сбывший 13 поддельных пятитысячных купюр

ДИМИТРОВГРАД. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские Димитровграда задержали 31-летнего жителя Самары, подозреваемого в сбыте поддельных купюр на территории города.

Полицейские установили, что мужчина, приехав в Димитровград, совершал покупки товаров на сайте бесплатных объявлений, размещенных местными жителями, расплачиваясь при этом поддельными банкнотами. Таким образом, подозреваемый приобрел два фотоаппарата стоимостью 15 тыс. и 35 тыс. руб., а также игровую приставку за 15 тыс. рублей.

В последующем продавцы данного товара, не подозревая о том, что купюры фальшивые, расплачивались ими в расчетно — кассовом центре при оплате коммунальных услуг и супермаркетах.

Со слов подозреваемого, поддельные банкноты мужчина приобрел на сайте. Каждая пятитысячная купюра обошлась ему в 2400 рублей. Оплатив покупку, мужчине пришло сообщение с информацией о местоположении закладки с купюрами. Всего подозреваемому удалось приобрести и сбыть 13 поддельных пятитысячных купюр. В настоящее время по факту обнаружения фальшивых банкнот возбуждены уголовные дела.

Гид потребителя

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