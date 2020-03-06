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Преступления Происшествия

В Самаре задержали иностранца, делавшего закладки с наркотиками

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержанный за административное правонарушение 19-летний юноша выдал полицейским 18 свертков с героином, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Задержанный уроженец одной из соседних республик заметно нервничал и полицейские решили его обыскать, предварительно предложив выдать запрещенные вещи и предметы, если таковые при нем имеются. Именно так молодой человек и поступил, достав из кармана куртки свертки с наркотиком. Задержанный пояснил, что это героин, который он хранит с целью дальнейшего сбыта путем тайников-закладок. Слова юноши о содержимом свертков подтвердились после экспертизы в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области

В ходе дальнейшей работы стражи правопорядка выяснили, что иностранец оставил закладки по 20 адресам, расположенным в Кировском районе. По пяти адресам полицейские обнаружили и изъяли свертки с веществом внутри, впоследствии также отправив их на экспертизу.

Осмотрев квартиру, где проживает предполагаемый злоумышленник, сотрудники ОВД обнаружили более 100 свертков и электронные весы. Как пояснил задержанный в ходе допроса, через мессенджер он связался с неизвестным гражданином и устроился на работу в качестве закладчика.

Согласно результатам проведенных экспертиз, в изъятых пакетиках находилось вещество, содержащее наркотическое средство героин. Как показало исследование общая масса вещества составила 353,45 г, что относится к крупному размеру.

По данным сотрудников ОВД, подозреваемый ранее не был судим, постоянного источника доходов не имеет.

Следственным отделом отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре в отношении подозреваемого возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228-1 и ч. 3 ст. 228-1, УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящий момент уголовные дела, соединенные в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.

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