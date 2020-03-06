Фермера из Нового Буяна, подворье которого стало очагом АЧС, могут обязать оплатить соседям убитых свиней

Управление Россельхознадзора по Самарской области выступило с инициативой о предъявлении судебного иска к хозяину подворья из с. Новый Буян, в котором был обнаружен очаг африканской чумы свиней (АЧС), сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом Управление хочет возместить единовременные социальные выплаты жителям села, понесшим затраты в результате изъятия животных при ликвидации эпизоотического очага заболевания.

Напомним, 10 февраля у одного из жителей с. Новый Буян от АЧС погибли пять одомашненных кабанов, которых он держал в условиях неволи в загоне, на территории своего частного хозяйства. Специалисты Россельхознадзора провели проверку по данному факту и выявили основные причины заражения кабанов африканской чумой свиней.

Оказалось, что владелец кабанов содержал их с серьезными нарушениями ветеринарно-санитарных правил. Животные были приобретены по объявлению в интернете на сайте передвижного зоопарка, который на тот момент (в 2017 г.) размещался на территории Красноглинского района Самары.

Со временем количество купленных животных увеличилось с семи до 16 голов. При этом молодняк не идентифицировался и не вакцинировался. Кабаны содержались в загоне, ограждение которого не обеспечивало надежную защиту от проникновения диких животных на территорию хозяйства. На территории загона отсутствовали помещения для животных, кабаны содержались, так называемым, "выгульным" способом. Вольер не очищался от отходов кабанов, биотермическое обеззараживание территории не осуществлялось. В качестве подстилки использовались сено и солома собственного производства. Для кормления свиней, помимо зерновой смеси, также использовались пищевые отходы, приобретаемые, в основном, у жителей района, которые не подвергались термической обработке. После убоя животных — их внутренние органы использовались при кормлении собак. Каждый из этих факторов мог стать причиной заноса африканской чумы свиней в данное частное подворье.

По результатам проведенной проверки был составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о привлечении владельца кабанов к ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, которая подразумевает административный штраф в размере 1 тыс. рублей. Штраф оплачен.

"Кроме того, в связи со вспышкой АЧС в хозяйстве, вся территория с. Новый Буян была отнесена к 5-километровой карантинной зоне. 44 свиньи различных пород, которые содержались у жителей села, были изъяты и уничтожены. Таким образом, содержание кабанов и свиней с грубыми нарушениями законодательства в одном хозяйстве, привело к тяжелым экономическим и социальным последствиям для всего села", — уточняют в ведомстве.