Эксперты Россельхозбанка выяснили, что чаще всего покупают и дарят мужчины в нашем регионе в Международный женский день 8 марта. На первом месте оказались цветы: у держателей карт РСХБ в 7 раз увеличиваются траты на эту категорию товаров. Как известно, такой знак внимания — самый простой способ выразить свои чувства и поднять настроение девушек, а также заслужить их высокой оценки.

Хорошим дополнением к цветам становятся современные гаджеты — их покупают и дарят женщинам в 4 раза чаще. Также на 8 Марта женщины, как более тонкие и чувствующие натуры, получают в качестве подарков ювелирные украшения и билеты в театр и кино — на это мужчины тратят в 3 раза больше средств. Популярными в качестве подарков являются косметика и парфюмерия — рост трат накануне праздника увеличивается в 2,5 раза. Однако лучшим решением в этом случае будет подарочная карта.

В целом обороты операций по картам в торгово-сервисной сети в мартовские праздничные дни вырастают на 65%.

"Безусловно, траты по карточным продуктам всех категорий приходятся на мужчин, а женщины в это время предпочитают получать цветы, подарки и наслаждаться праздником, — отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов. — Важно помнить, что радовать прекрасную половину человечества необходимо не только по праздникам, но и без повода. В этом случае женщины ответят вам улыбкой и хорошим настроением".

По экспертным оценкам банка, средний чек подарка на 8 Марта в Самарской области составляет порядка 2 тыс. рублей, в то время как в Москве — около 7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 5 тыс. рублей.