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В Самаре открылся обновленный VIP-офис банка ВТБ

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялось торжественное открытие обновленного отделения ВТБ для клиентов Private Banking. Офис "Георгиевский", который в этом году отметит свое десятилетие, теперь располагается в новом здании на улице Ульяновская, 53.

Фото: предоставлено банком ВТБ

На мероприятии присутствовал старший вице-президент ВТБ, руководитель Private Banking Дмитрий Брейтенбихер. "Самарская область — регион с высокой финансовой активностью, и открытие обновленного офиса, прежде всего, продиктовано развитием нашего сегмента. ВТБ Private Banking растет опережающими темпами: мы являемся лидерами рынка России с долей 30%, за два года объем средств под управлением увеличился в 1,6 раз ", — отметил Дмитрий Брейтенбихер.

Он также подчеркнул, что залогом столь серьезного успеха являются синергия с корпоративным блоком, новая модель продаж инвестиционных продуктов и профессиональная команда. "В Private Banking главное — это люди. Помимо того, что мы предлагаем профессиональную экспертизу и индивидуальные решения, которые отвечают изменениям рыночной конъюнктуры и текущим потребностям наших клиентов, мы понимаем важность выстраивания доверительных отношений. Именно такие качества финансового советника как честность, умение услышать, внимательно разобраться и предложить не шаблонное, а индивидуальное решение наряду с постоянным изучением актуальных тенденций и приобретением новых знаний — основа успешной работы", — добавил топ-менеджер ВТБ.

Сегодня объем средств, которые находятся под управлением ВТБ Private Banking в Самарской области, составляют 41,7 млрд рублей. В 2019 году портфель вырос на 32%. Клиентская база выросла на 29%. "Наша статистика говорит о том, что клиенты доверяют нам, и все чаще делают свой выбор в пользу ВТБ — прогнозируемый прирост портфеля премиального сегмента банка в Самарской области в текущем году может составить примерно 5 млрд рублей, а увеличение клиентской базы — на 20%", — подчеркнула директор VIP-офиса "Георгиевский" ВТБ в Самаре Ирина Полтавченко.

Говоря о том, какие продукты и услуги сегодня наиболее популярны у состоятельных клиентов, Дмитрий Брейтенбихер отметил, что помимо вкладов, большой интерес вызывают инвестиционные продукты. "В последнее время мы наблюдаем большой интерес к индивидуальным инвестиционным решениям. Доля проникновения инвестиционных продуктов в Самарской области составляет 44%, что выше средних показателей по России. Активно работает наша услуга инвестиционный check-up, в рамках которой мы анализируем портфель клиента независимо от места размещения его активов и даем рекомендации по улучшению его структуры".

Private Banking ВТБ — это специализированное подразделение по управлению капиталом и обслуживанию премиальных клиентов и членов их семей. В самарском VIP-офисе клиентам ВТБ доступны как классические банковские услуги, так и инвестиционные продукты на специальных условиях. В новом современном отделении оборудованы комфортабельные переговорные для проведения деловых встреч. Также предусмотрены сейфовые ячейки для хранения ценностей. Клиенты Private Banking могут воспользоваться услугами Family Office — финансово-правового сервиса, включающего налоговое сопровождение, юридические консультации, структурирование личных активов, альтернативные инвестиции, lifestyle-менеджмент.

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