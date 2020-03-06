На конкурс "Лидеры России. Политика" поступило более 20 тыс. заявок

Количество заявок на участие во всероссийском конкурсе "Лидеры России. Политика" — новом проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей", уже превысило 20 тысяч.
Конкурс призван выявить перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности. Напомним, запуск конкурса состоялся 25 февраля, прошла уже половина этапа регистрации участников.
"До окончания заявочной кампании конкурса еще полторы недели, но уже сейчас ясно, что в нем участвуют люди действительно из всех уголков нашей страны. Мы получили заявки из всех 8 федеральных округов и из каждого субъекта России", — отметил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.
По числу прошедших к настоящему времени регистрацию участников от федеральных округов России лидирует Центральный — на регионы ЦФО приходится 32,3% всех конкурсантов. На втором месте — Приволжский федеральный округ с 18,5% конкурсантов. Рейтинг активности в нем возглавляет Республика Башкортостан (20,0%). Следом идут Нижегородская область (13,6%), Республика Татарстан (13,4%), Самарская область (11,6%) и др.
Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО "Россия — страна возможностей". Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18:00 по московскому времени).
После того как участник завершил регистрацию и выполнил все обязательные задания регистрационного этапа, на сайте Конкурса публикуется информация о нем, появляется возможность его поддержать.
Регистрация и подробная информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф.
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев "Лидеры России", Конкурс "Лидеры России. Политика", студенческую олимпиаду "Я — профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес", Всероссийский конкурс "Доброволец России", проект "Профстажировки 2.0", проект "Культурный код", фестиваль "Российская студенческая весна", Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", конкурс "Цифровой прорыв", профессиональный конкурс "Учитель будущего", портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс "Лучший социальный проект года", Всероссийский проект "РДШ — Территория самоуправления", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", Всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!", Российская национальная премия "Студент года", движение "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), благотворительный проект "Мечтай со мной", Всероссийский конкурс "Лига вожатых", конкурс "Моя страна — моя Россия", международный инженерный чемпионат "CASE-IN" и "Олимпиаду Кружкового движения НТИ.Junior".