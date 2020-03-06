На конкурс "Лидеры России. Политика" поступило более 20 тыс. заявок

Количество заявок на участие во всероссийском конкурсе "Лидеры России. Политика" — новом проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей", уже превысило 20 тысяч.

Конкурс призван выявить перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности. Напомним, запуск конкурса состоялся 25 февраля, прошла уже половина этапа регистрации участников.

"До окончания заявочной кампании конкурса еще полторы недели, но уже сейчас ясно, что в нем участвуют люди действительно из всех уголков нашей страны. Мы получили заявки из всех 8 федеральных округов и из каждого субъекта России", — отметил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

По числу прошедших к настоящему времени регистрацию участников от федеральных округов России лидирует Центральный — на регионы ЦФО приходится 32,3% всех конкурсантов. На втором месте — Приволжский федеральный округ с 18,5% конкурсантов. Рейтинг активности в нем возглавляет Республика Башкортостан (20,0%). Следом идут Нижегородская область (13,6%), Республика Татарстан (13,4%), Самарская область (11,6%) и др.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО "Россия — страна возможностей". Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18:00 по московскому времени).

После того как участник завершил регистрацию и выполнил все обязательные задания регистрационного этапа, на сайте Конкурса публикуется информация о нем, появляется возможность его поддержать.

Регистрация и подробная информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф.