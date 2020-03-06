Юрий Багателия признан банкротом из-за долга перед "Фиа-Банком" в 957 млн рублей

Директор и владелец строительной компании "Сентябрь-два" Юрий Багателия признан банкротом, в отношении него открыта процедура реализации имущества сроком на четыре месяца. Информация об этом опубликована картотеке арбитражных дел ВАС.

Соответствующее решение было принято Арбитражным судом Самарской области по требованию лишенного лицензии "Фиа-Банка", требования которого к Юрию Багателии составляют 956,7 млн рублей.

Напомним, ООО "Сентябрь-два" действует с 2001 г. и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Общество возводило трехсекционный жилой дом недалеко от пересечения ул. Коммунистической и Матросова в Тольятти. На сайте областного министерства строительства содержится информация об этом объекте как о проблемном. Строительство дома, как сообщалось на сайте минстроя, приостановлено с 15 марта 2014 г. "в связи с экономической ситуацией в компании, в том числе с отзывом лицензии у кредитной организации ФИА БАНК".

Тем временем в 2018 г. Юрий Багателия получил два обвинительных приговора и два условных срока за злоупотребление полномочиями и мошенничество. Как сообщала прокуратура Самарской области, он предлагал потенциальным покупателям квартиры в строящемся доме недалеко от пересечения ул. Коммунистической и Матросова. "При этом он заведомо знал, что указанные квартиры переданы по договору долевого участия застройщику ГК "Базис" и в последующем переданы в залог ЗАО "ФИА-БАНК" по кредитному договору, долг по которому не погашен", — сообщала пресс-служба прокуратуры региона в декабре 2018 года.

Руководителя "Сентябрь-два" Юрия Багателию осудили за очередной обман дольщиков Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор руководителю ООО "Сентябрь-два" Юрию Багателии. Его обвиняли в мошенничестве с долевками в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Из-за этого покупатели квартир, полностью выплатившие их стоимость, не смогли зарегистрировать право собственности на них. Интересно, что несмотря на то что квартиры были в залоге у "ФИА-Банка", арбитражный суд включил потерпевших граждан в реестр кредиторов на положенные им по договорам квадратные метры.

"Конкурсный управляющий ООО "Сентябрь-два" в судебном заседании заявила, что по завершении строительства все потерпевшие получат в собственность жилые помещения. В судебных прениях большинство потерпевших высказались с просьбой не лишать подсудимого свободы и дать ему возможность достроить дом", — сообщали в прокуратуре.

В итоге Юрия Багателию признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно.

Еще до этого Комсомольский суд Тольятти признал Юрия Багателию виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) из-за махинаций с подземной парковкой в том же жилом комплексе. По этому делу он полностью признал вину и был приговорен к одном году лишения свободы условно.