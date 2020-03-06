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Борт "Гоа - Самара" совершил экстренную посадку в Ташкенте из-за инфаркта у пассажирки

ТАШКЕНТ. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Авиалайнер Boeing-767 компании Azur Air, следовавший по маршруту "Гоа - Самара", экстренно сел в международном аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте из-за инфаркта у пассажирки, сообщает tass.ru.

"Рейс ZF-6328 Azur Air в пятницу в 10:55 совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причина вынужденной посадки — проблемы с сердцем у одного из пассажиров", — говорится в сообщении.

Пассажирку — гражданку России — на машине скорой помощи доставили в одну из местных больниц. "Примерно в 12:40 самолет вылетел к месту назначения", — отметил представитель администрации аэропорта. 

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