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Общество

В Самарской области ожидается сильный ветер

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В ближайшие часы, а также вечером 6 марта и днем 7 марта ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы 15-18 м/с.

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