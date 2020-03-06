В Самарской области ожидается сильный ветер

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В ближайшие часы, а также вечером 6 марта и днем 7 марта ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы 15-18 м/с.
В Самарской области объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В ближайшие часы, а также вечером 6 марта и днем 7 марта ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы 15-18 м/с.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.