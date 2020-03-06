Самарец снял деньги в банке по доверенности от умершей женщины

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение 25-летнему безработному местному жителю, которого подозревали в мошенничестве, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, в 2019 г. мужчина провернул аферу в сговоре с человеком, личность которого правоохранители не установили. В отделении банка они предъявили от имени умершей в 2018 г. женщины доверенность, якобы предоставляющую им право распоряжаться принадлежащими ей вкладами, и похитил более 540 тыс. рублей.

При попытке аналогичным образом получить еще около 44 тыс. руб. мужчину задержал.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.