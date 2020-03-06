16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре задержали иностранца, делавшего закладки с наркотиками В Ульяновской области задержан самарец, сбывший 13 поддельных пятитысячных купюр В Тольятти возбудили уголовное дело из-за махинаций со счетами за ЖКХ Из-за смерти рабочего под обрушившейся стеной в отделе полиции возбудили уголовное дело Директор тольяттинской коммунальной компании похитил более 250 тыс. руб. платежей

Преступления Происшествия

Самарец снял деньги в банке по доверенности от умершей женщины

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение 25-летнему безработному местному жителю, которого подозревали в мошенничестве, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, в 2019 г. мужчина провернул аферу в сговоре с человеком, личность которого правоохранители не установили. В отделении банка они предъявили от имени умершей в 2018 г. женщины доверенность, якобы предоставляющую им право распоряжаться принадлежащими ей вкладами, и похитил более 540 тыс. рублей.

При попытке аналогичным образом получить еще около 44 тыс. руб. мужчину задержал.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5