Стала известна программа общественной акции "Соединяя сердца"

В воскресенье,15 марта, в Самаре в рамках празднования 6-й годовщины воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией на площади Куйбышева состоится общественная акция "Соединяя сердца!"

Мероприятие направлено на укрепление гражданской активности и развитие национального самосознания жителей нашего региона. Программные мероприятия общественной акции позволят всем участникам открыть "новые странички" в истории двух регионов от прошлого к настоящему и "соединить свои сердца".

С 13:00 на площади Куйбышева начнется праздничная программа. При входе каждого участника будут встречать волонтеры "#КОМАНДАСАМАРСКОЙОБЛАСТИ", которые предложат поучаствовать в блиц-викторине о Крыме. Все желающие, правильно ответившие на вопросы, получат памятные сувениры.

Победителям будут вручены призы. Главным призом станет сертификат на туристическую поездку в Крым на два человека. Подведение итогов блиц-викторины будет проходить в течение всей программы общественной акции.

Также всем участникам мероприятия будет предложено поучаствовать во флешмобе "Севастопольский вальс", - это подкрепит всех яркими эмоциями и научит элементам массового танцевального исполнения.

Детей и взрослых ждут крымские угощения, различные интерактивные площадки: ярмарка "Город мастеров", спортивные и игровые площадки, мастер-классы и др.

В 14:00 участников общественной акции поздравят почетные гости мероприятия.

Ярким и значимым акцентом программы станет выступление Ансамбля песни и пляски Черноморского флота (г. Севастополь). Это один из старейших военных ансамблей России, история творческой деятельности которого насчитывает более ста лет. Также на главной сцене общественной акции выступят известные творческие коллективы и солисты Самарской области.