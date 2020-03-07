БК "Самара" возглавил турнирную таблицу после победы над "Спартаком-Приморье"

БК "Самара" переигрывает "Спартак-Приморье" и смещает соперника с вершины таблицы — 79:76.

Александр Лавников набрал 5 очков за неполную первую минуту, предопределив рывок "Самары". Набирая очки практически без пауз, наша команда уже после четырех сыгранных минут получила "+10" — 15:5 после трехи Владимира Пичкурова. А после тайм-аута гостей разошелся Александр Савенков, двумя своими попаданиями подытоживший рывок 12:0 — 19:5. Но вот концовку стартового периода самарцы провели не лучшим образом: проигранный 0:7 отрезок и "всего" 8 очков задела (22:14).

Во второй четверти дела в атаке пошли не столь весело. Приморцы же поймали игру и продолжили погоню. Удерживать лидерство помогали трехочковые: цели достигли попытки Игоря Смыгина, Байдена Джаксена и Антона Глазунова — но к середине десятиминутки разница составляла скромные 3 очка, 31:28. А за полторы минуты до большого перерыва, дважды наказав хозяев за потери, приморцы впервые вышли вперед, 35:36. И все же на перерыв наша команда ушла лидером: Владимир Пичкуров практически "под сирену" попал издали — 42:39.

Третью четверть хозяева начали с дальних выстрелов от все того же Пичкурова и Антона Глазунова. Но приморцев это ничуть не смутило, и к середине периода лидер вновь сменился — 51:52. На помощь в очередной раз пришли снайперы: попадания Максима Дыбовского и неудержимого Пичкурова помогли самарцам на время вернуть инициативу. Но перед заключительной десятиминуткой их преимущество было символическим — 64:62.

Всего 2 очка за четыре минуты — даже самоотверженная игра в защите не могла это компенсировать: вновь в роли догоняющих, 66:70. Усилиями Игоря Смыгина, Антона Глазунова и, конечно же, Владимира Пичкурова счет удалось сравнять. Но 74:74 на табло за три минуты до сирены обещали жаркую и непредсказуемую концовку! Гости вырываются вперед… И как же вовремя попал издали наш капитан! И при такой результативной вроде бы игре его попадание стало, по сути, решающим: две минуты соперники отбегали вхолостую. Лишь за 5 секунд до сирены, при 77:76 в пользу самарцев Владимир Пичкуров встает на линию штрафных — и просто не может промахнуться, оба в цель!

79:76 — наиважнейшая победа "Самары".