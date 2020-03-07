В начале недели в Самарской области прогнозируются дожди

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В субботу и в воскресный праздничный день погода в Самарской области будет определяться гребнем Сибирского антициклона. Сохранится, хотя и ветреная, но теплая весенняя погода. В понедельник к Средней Волге приблизятся фронтальные разделы, которые принесут в наш регион новую порцию теплого влажного воздуха. В начале следующей недели ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, и дальнейшее повышение температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.