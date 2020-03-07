В начале недели в Самарской области прогнозируются дожди

В субботу и в воскресный праздничный день погода в Самарской области будет определяться гребнем Сибирского антициклона. Сохранится, хотя и ветреная, но теплая весенняя погода. В понедельник к Средней Волге приблизятся фронтальные разделы, которые принесут в наш регион новую порцию теплого влажного воздуха. В начале следующей недели ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, и дальнейшее повышение температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.
В воскресенье, 8 марта, ночью без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с. местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Днем без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +2...+7 °C.
В понедельник, 9 марта, ночью без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшие осадки преимущественно в виде дождя.
Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха +3...+8 °C.
Во вторник, 10 марта, ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя.
Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -2...-3 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +5..+10 °C.