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Преступления Происшествия

Жительницу Жигулевска подозревают в краже денег у подруги

ЖИГУЛЕВСК. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске сотрудники полиции задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в краже денег у подруги, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, заявившая, что из ее квартиры похищены деньги в сумме 16 тыс. рублей. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Женщина рассказала, что незадолго до произошедшего к ней в гости приходила ее знакомая, и пока хозяйка жилплощади была в ванной, гостья осталась одна в комнате, где в шкафу хранились деньги. Позднее обнаружив пропажу наличных, потерпевшая попыталась выйти на связь с подругой и самостоятельно вернуть похищенное, однако ее попытки не увенчались успехом, и она обратилась в полицию.

Правоохранители установили личность подозреваемой, ориентировали личный состав на ее розыск. Вскоре злоумышленница была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на одной из улиц города и доставлена в территориальный орган внутренних дел. При опросе женщина признала свою вину и пояснила, что похищенные денежные средства она потратила на личные нужды.

По данным оперативников, подозреваемая нигде не работает и ранее была осуждена за совершение имущественного преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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