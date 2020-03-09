16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На станции "Липяги" под колесами грузового поезда погибла женщина В ТЦ "Космопорт" сработала пожарная сигнализация Борт Гоа - Самара совершил экстренную посадку в Ташкенте из-за инфаркта у пассажирки В Тольятти пропала 17-летняя девушка Стали известны подробности гибели пенсионерки, упавшей в шахту лифта в Нефтегорской ЦРБ

Чрезвычайные происшествия Происшествия

На станции "Липяги" под колесами грузового поезда погибла женщина

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 8 марта, в 17:43 на станции "Липяги" грузовым поездом смертельно травмирована женщина, личность которой устанавливается, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточняют, что со слов очевидцев, за 10-15 метров до приближения состава женщина сошла с платформы и встала лицом к поезду. Участок ж/д пути там прямой.

Сейчас обстоятельства происшедшего устанавливаются. По предварительной версии, случившееся могло произойти по замыслу самой женщины.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5