На станции "Липяги" под колесами грузового поезда погибла женщина

В воскресенье, 8 марта, в 17:43 на станции "Липяги" грузовым поездом смертельно травмирована женщина, личность которой устанавливается, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточняют, что со слов очевидцев, за 10-15 метров до приближения состава женщина сошла с платформы и встала лицом к поезду. Участок ж/д пути там прямой.

Сейчас обстоятельства происшедшего устанавливаются. По предварительной версии, случившееся могло произойти по замыслу самой женщины.