Ранее судимого жителя Кинеля подозревают в краже денег с чужой банковской карты

Сотрудники полиции Кинеля задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился 63-летний мужчина, заявивший, что потерял банковскую карту и теперь ему на телефон приходят sмs-сообщения о списании с нее денежных средств. Ущерб потерпевшего составил 10 тыс. рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговых точках, где осуществлялось снятие денег. В результате им удалось составить ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника, которая была передана наружным службам.

Сотрудники Госавтоинспекции, находившиеся на маршруте патрулирования, заметили прохожего, подходившего под описание подозреваемого. Его задержали в течение суток с момента поступления заявления в полицию.

Мужчина признался полицейским, что банковскую карту нашел на улице, вблизи одного из магазинов и расплачивался ею за совершенные покупки в торговых точках.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.