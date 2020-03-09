16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе потеплеет до +11 и пройдут дожди Полуфиналисты конкурса "Мастера гостеприимства" представили проекты по развитию туризма в регионе Самара на 11 месте в рейтинге самых неверных городов России В начале недели в Самарской области прогнозируются дожди Полуфинал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" стартовал в Самаре

Общество

В регионе потеплеет до +11 и пройдут дожди

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области на текущей неделе ожидается повышение температуры воздуха и осадки, сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

В ночь с понедельника на вторник, 10 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами выпадут небольшие осадки преимущественно в виде дождя, возможен туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -2…+3 градусов. Днем воздух прогреется до +5...+10 градусов. Ветер сохранит направление и скорость. Местами пройдут дожди.

В среду, 11 марта, ожидает облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха 0…+5 градусов. Днем осадков также не прогнозируют. Столбик термометра поднимется до +6…+11 градусов.

В четверг, 12 марта, ночью местами пройдет дождь. Температура воздуха 0…+5 градусов. Днем южный ветер сменит направление на юго-западный. Возможны порывы до 15-18 м/с. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет умеренный дождь. Температура воздуха +6…+11 градусов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5