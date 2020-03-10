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Преступления Происшествия

В Самарской области пропал уроженец Пугачева

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области разыскивают пропавшего мужчину. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Последний раз 28-летнего уроженца города Пугачев Саратовской области Александра Сафонова видели около 18:00 22 августа 2019 г. у дома № 8 в пос. Рощинский.

У правоохранителей есть основания полагать, что Сафонов стал жертвой преступления.

Приметы пропавшего: на вид 25-35 лет, рост 178 см, худощавое телосложение, черные короткие вьющиеся волосы, смуглое лицо кавказского типа, на момент исчезновения был с бородой и усами, был одет синюю в футболку с надписью F1 на груди, темно-серые шорты и один черный сланец. Особые приметы: на внутренней стороне предплечья правой руки татуировка в виде абстрактного рисунка; на правой щеке — три шрама, размерами около 1 см, над верхней губой слева — один, размером около 1 см, на правом ухе — один; родимое пятно розового цвета на шее, размером 10 см.

Всех, кому известна какая-либо информация, правоохранители просят обращаться по телефонам: 8(846) 339-12-15, 8(846) 339-12-15или 020 (102 с мобильного).

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