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Облправительство Власть и политика

В правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 марта, в первый рабочий день недели, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств региона. В режиме видеоконференции в обсуждении вопросов повестки дня участвовали главы муниципальных образований губернии.

На совещании рассматривались темы оперативной обстановки в регионе, ход реализации нацпроектов, вопросы размещения государственного и муниципального заказа по объектам капитального строительства, промежуточные итоги исполнения государственной программы Самарской области "Развитие здравоохранения в Самарской области", проведение на территории Самарской области месячника по благоустройству.

В первую очередь участники совещания оценили оперативную обстановку на территории Самарской области. На минувшей неделе чрезвычайных ситуаций в регионе не было зафиксировано.

При этом не обошлось без резонансного происшествия с обрушением стены дома на улице Арцыбушевской 3 марта 2020 года. Как пояснил и. о. начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Владислав Садовский, двое людей, госпитализированных после инцидента в лечебные учреждения региона,  в настоящее время выписаны,  состояние их здоровья не вызывает опасений.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов доложил о ходе реализации национальных проектов. Правительство региона ведет постоянный мониторинг их исполнения. Члены кабинета министров обсудили создание рейтинга муниципальных образований области в разрезе исполнения планов реализации нацпроектов и отметили особую важность  своевременного предоставления отчетов о выполнении мероприятий.

Виктор Кудряшов поручил министерствам транспорта, образования, культуры  и спорта представить к следующему оперативному совещанию доклады о ходе реализации нацпроектов в соответствии с  профилями их деятельности.

С докладом о размещении государственного  и муниципального заказа выступил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев. В настоящее время на контроле министерства — 53 объекта капитального строительства. При этом в разных стадиях реализации находится строительство 22 детских сада (11 из них планируется ввести в эксплуатацию уже в 2020 году), шесть школ (три сдаются в текущем году), среди которых — 11 детских садов, девять спортивных комплексов (пять также запланированы к открытию в текущем году). Поскольку основные работы по строительству приходятся на летний период, сейчас крайне важно пройти процедуру электронных торгов, чтобы определить подрядчиков. В настоящее время все мероприятия, призванные обеспечить выполнение запланированных работ, министерством строительства выполнены.

Министр здравоохранения региона Михаил Ратманов доложил о достижении целевых показателей государственной программы "Развитие здравоохранения Самарской области" и задачах на 2020 год.  По информации министра, в 2019 году на реализацию программы было предусмотрено 27 млрд рублей. Практически все мероприятия программы были выполнены. В регионе увеличилась продолжительность жизни, сократилась смертность населения. В 2020 году особое внимание будет уделяться лекарственному обеспечению, материально-техническому обеспечению медицинских учреждений.

В планах  на 2020 год — строительство 26 ФАПов и 3 ОВОПов, переоснащение 9 клиник, приобретение 32 мобильных медицинских комплексов, поставка 40 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования в медицинские учреждения, развитие санавиации, проектирование и начало строительства шести поликлиник.
Виктор Кудряшов спросил о планах министерства здравоохранения по внедрению новых стандартов качества медицинской помощи. Михаил Ратманов сообщил, что в регионе отобрано шесть пилотных медучреждений, где будет апробирован новый стандарт. Их аттестацию будет проводить федеральная структура при участие Самарского государственного медицинского университета.

Кроме того, председатель правительства спросил, в каком объеме министерство здравоохранения Самарской области направило заявку на участие в федеральной программе "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", которая является одной из ключевых составляющих федерального нацпроекта "Здравоохранение". По информации Михаила Ратманова, общая сумма заявки составляет около 27 млрд рублей.

Врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаил Татаринцев рассказал о подготовке к проведению на территории региона месячника по благоустройству. Напомним, в этом году в связи с хорошими погодными условиями месячник по благоустройству по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова начнется раньше обычного — в марте, а не с 1 апреля. По словам врио министра энергетики и ЖКХ, началу месячника дан старт сегодня — 10 марта, а завершится кампания по благоустройству 26 апреля.

Виктор Кудряшов напомнил, что в этом году в Тольятти отмечается 50-летие выпуска первого вазовского автомобиля, поэтому в Тольятти кампания должна завершиться раньше, чем на других территориях, уже к середине апреля. Председатель правительства обратился по видеоконференцсвязи к главе городского округа Тольятти с вопросом о готовности привести в порядок город.

По информации Сергея Анташева, в Тольятти имеются  все необходимые условия, чтобы привести город в порядок в установленный срок. "В связи с проведением масштабного празднования юбилея выпуска первого автомобиля ВАЗ город будет в особом фокусе внимания, так же, как и Самара. Погода позволяет нам раньше провести в порядок эти города. Это очень важно сделать до середины апреля", — подчеркнул председатель правительства.

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