С 11 марта изменилось расписание переправы "Самара - Рождествено"

С 11 марта действует новое временное расписание на переправе "Самара - Рождествено", сообщает Речфлот 63.
Перевозчик отмечает, что в расписании могут возникнут изменения в связи с ухудшением ледовой обстановки.
С 11 марта действует новое временное расписание на переправе "Самара - Рождествено", сообщает Речфлот 63.
Перевозчик отмечает, что в расписании могут возникнут изменения в связи с ухудшением ледовой обстановки.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.