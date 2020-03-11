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Общество

С 11 марта изменилось расписание переправы "Самара - Рождествено"

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 11 марта действует новое временное расписание на переправе "Самара - Рождествено", сообщает Речфлот 63.

Перевозчик отмечает, что в расписании могут возникнут изменения в связи с ухудшением ледовой обстановки. 

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