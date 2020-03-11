Полицейские обнаружили детей, игравших на рельсах железной дороги в Самаре

Во вторник, 10 марта, стало известно, что сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Самарского линейного отдела полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних в ходе профилактических рейдов на железнодорожных платформах "Школьная", "Пятилетка", "Безымянка" обнаружены два 11-летних мальчика находящихся там без сопровождения взрослых, об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по ПФО.

По данным стражей порядка, дети выбегали на железнодорожное полотно, прыгали по рельсам, спрыгивали с железнодорожной платформы и залезали обратно, подвергая тем самым свою жизнь и здоровье опасности.

Перед опасной прогулкой дети сказали родителям, что будут гулять недалеко от дома, но отправились на ж/д пути.

Полицейские провели с детьми профилактическую беседу о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

А в отношении их родителей были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В преддверии весенних каникул отделом по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в адрес Министерства образования и науки Самарской области и Департамента образования г. о. Самара направлен лекционный материал и профилактические видеосюжеты о правилах поведения на железной дороге. Это позволит провести "уроки безопасности" в каждой школе региона.