Жительницу Самары подозревают в даче взятки полицейскому

В Самаре полицейские задержали 43-летнюю женщину по подозрению в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в феврале она в своем автомобиле предложила оперуполномоченному ОЭБиПК взятку 15 тыс. рублей. Полицейский отказался и доложил руководителю о предложении.

Предположительно, самарчанка хотела "заплатить" оперативнику, чтобы избежать ответственности и прекратить проверку ИП по факту реализации алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").