Банк "Открытие" при поддержке Mastercard запускает сервис Garmin Pay

Банк "Открытие" совместно с Mastercard и ведущим американским производителем навигационной техники и спортивных часов запустил сервис бесконтактных платежей Garmin Pay. Теперь держателям карт Mastercard банка "Открытие" для оплаты любых покупок достаточно просто поднести часы Garmin к платежному терминалу.
Сервис поддерживают модели часов, оснащенные модулями NFC. Чтобы им воспользоваться, необходимо установить приложение Garmin Connect на свой смартфон (доступно для платформ iOs и Android) и через функцию Pay в приложении добавить информацию о карте Mastercard. Для оплаты не нужно иметь при себе физический пластик или смартфон. При этом клиенты "Открытия" продолжат копить бонусы и пользоваться всеми преимуществами программ лояльности Mastercard и банка.
При проведении платежа в Garmin Pay вместо номера основной карты используется уникальный токен по технологии Mastercard. Информация о картах не хранится ни на часах, ни на серверах компании Garmin. Платежи с помощью Garmin Pay так же безопасны, как и другие способы оплаты с Mastercard.
Приобрести часы, поддерживающие технологию Garmin Pay, можно в фирменных магазинах Garmin.
"Garmin Pay — прекрасное дополнение к линейке сервисов бесконтактных платежей в нашем банке, — говорит Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка "Открытие". — Новый сервис будет широко востребован среди клиентов, ведущих активный образ жизни. Garmin Pay позволит им совершать покупки, не имея при себе карты и телефона, во время утренней пробежки, по пути на работу или после занятия в спортклубе".
С более подробной информацией о новом сервисе можно ознакомиться на сайте банка по адресу open.ru/opencard/garmin.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.