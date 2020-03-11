В "СамАрте" появится внутренний дворик и студия звукозаписи

В декабре 2020 г. планируется начать реконструкцию третьего пускового комплекса здания ГБУК "Самарский театр юного зрителя "СамАрт". Это прописано в плане мероприятий по исполнению посланий президента РФ Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на 2020 год.

Напомним, реконструкцию здания ГБУК "Самарский театр юного зрителя "СамАрт" в пресс-службе правительства региона называли одним из самых масштабных проектов в культурной жизни губернии.

При этом реконструкция "СамАрта" была разбита на три пусковых комплекса: первый включает в себя четырехэтажный пристрой (в сторону ул. Арцыбушевская) с помещениями для размещения артистов театра, блок артистических уборных, второй — строительство пристроя зрительского комплекса с новым залом на 480 мест, карманами для декораций, монтажной площадкой и полным сценическим комплексом.

Третий пусковой комплекс завершит работы в "СамАрте" реконструкцией существующих залов на 250 и 150 мест, а также вспомогательных помещений с универсальной сценической группой.

Главный архитектор "СамАрта": "Мы хотим подготовить зрителя к спектаклю" Недавно открылась вторая очередь Самарского театра юного зрителя "СамАрт". Архитектор Татьяна Рычкова провела специальную экскурсию для корреспондента "Волга Ньюс" по новому зданию. Она рассказала про идеи, которые были заложены в проект, с какими трудностями пришлось столкнуться во время работы и о планах на третью очередь.

Как уточнил Волга Ньюс заместитель директора театра "СамАрт" Николай Матвеев, в рамках работы над третьим пусковым комплексом планируется отремонтировать также цокольный этаж, на котором появятся новый гардероб на 400 мест, туалетные комнаты и технические помещения. На первом этаже, по его словам, отремонтируют вестибюль, кассовый зал, кафе и действующие залы.

"Залы закроют на реконструкцию. В них планируется оставить стены, но убрать покрытие и полы. Это делается в частности для того, чтобы, например, в большом зале создать поворотный круг на сцене", — пояснил Николай Матвеев.

Также он рассказал, что в рамках реконструкции планируется входную центральную входную группу сделать со стороны ул. Л. Толстого.

"Второй этаж третьей очереди — это будут служебные помещения, репетиционные залы и студия звукозаписи. Кроме того, в завершение мы планируем создать небольшой внутренний дворик, в котором также можно будет играть спектакли", — сообщил собеседник издания.

При этом в театре пояснили, что до конца текущего театрального сезона (в июне он завершается) закрывать действующие залы не планируют.