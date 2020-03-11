Тольяттинского предпринимателя обвиняют в загрязнении почвы опасными отходами

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора ООО "КонтейнерРемСервис" по ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды"), сообщает надзорное ведомство.

По версии предварительного следствия, с 30 апреля 2016 г. по 16 марта 2017 г. из-за деятельности предпринимателя, занимавшегося техобслуживанием, чисткой и уборкой металлических контейнеров и прочих емкостей, на почву и в воду попали химические элементы 2 класса опасности. Загрязнение повлекло уничтожение объектов растительного и животного мира.

Обвиняемый не признал вины и отказался от дачи показаний.

Прокурор Комсомольского района в рамках уголовного дела предъявил гражданский иск о возмещении имущественного вреда - более 15 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Комсомольский райсуд Тольятти для рассмотрения.