Ветеринара из Тольятти будут судить за ежемесячные взятки от продавцов мяса

В Тольятти главного специалиста ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение Тольяттинская станция по борьбе с болезнями животных" обвиняют в трех эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Центрального района Тольятти.

По версии следствия, главный специалист станции за деньги ежемесячно на протяжении двух лет оформлял документы, не осматривая мясную продукцию, и не принимал мер к выявлению нарушений.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд для рассмотрения.