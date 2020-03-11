Прокуратура требует ликвидировать несанкционированную свалку в Борском районе

Прокуратура Борского района во время проверки обнаружила нарушения в эксплуатации полигона ТБО площадью 70 тыс. кв. м в с. Борское. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В августе 2009 г. у управления ЖКХ Борского района истек срок лицензии на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещению отходов 1-4 класса опасности. После этого полигон в Борском закрыли.

В результате сейчас он не охраняется, участок превратился в несанкционированную свалку, а администрация района не принимает каких-либо мер для ее ликвидации.

После прокурорской проверки главе района внесли представление об устранении нарушений.