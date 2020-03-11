В с. Переволоки ветеран ВОВ жил в разваливающемся доме

Прокуратура Безенчукского района после публикаций в СМИ пришла в дом ветерана ВОВ в с. Переволоки и убедилась, что жилье находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

При проверке обнаружили: ветхость оконных заполнений в комнате; прогибы, провалы, ветхость полов в кухне, туалете, в сенях; ветхость, трещины в стеновых перегородках, местами в наружных стенах; отслоение штукатурки стен в кухне; ветхость электропроводки; ветхость кровельного покрытия.

По требованию прокуратуры района администрация района решила незамедлительно провести заседание межведомственной комиссии для признания помещения непригодным для проживания.

Предположительно, администрация Безенчукского района планирует для решения проблемы выделить ветерану субсидию на приобретение жилого помещения.