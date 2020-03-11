В регион с деловым визитом прибыл посол Танзании Симон Марко Мумви

В среду, 11 марта, в Самарскую область с официальным визитом прибыл чрезвычайный и полномочный бъединенной Республики Танзания в Российской Федерации Симон Марко Мумви.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов встретился с послом Танзании, стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере и сфере образования.

Деловой визит посла Танзании в Самарскую область станет следующим шагом в развитии партнерских отношений, основа которых была заложена в ходе совместного участия представителей Танзании и Самарской области в саммите "Россия — Африка" в 2019 году в Сочи, проведенном по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина./

"От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, правительства Самарской области позвольте поприветствовать Вас на самарской земле. Ваш визит является значимым событием для нашего региона. Надеюсь, что он послужит конструктивному взаимодействию между Самарской областью и Танзанией в самой долгосрочной перспективе", — обратился к гостям региона Виктор Кудряшов.

Дипломатические отношения России и Танзании имеют более чем полувековую историю и носят стабильный, дружественный характер. Наши страны взаимодействуют в сфере межпарламентских и политических связей, в области сельского хозяйства и продовольствия, оказания гуманитарной помощи.

Танзанию и Самарскую область связывают торговые отношения. Например, в 2018 году объем внешнеторгового оборота составил $ 4,6 млн и был представлен экспортом удобрений ($3,5 млн) и зерна ($1,1 млн). Стороны выразили надежду, что итогом визита и запланированных в его рамках переговоров с представителями бизнеса станет увеличение объемов торгового оборота и реализация новых проектов.

"Уверен, что добрые дружественные отношения между нашими странами, безусловно, перерастут в успешный проект в сфере бизнеса и торговли", — отметил председатель правительства.

Планируется, что в рамках визита делегация Танзании посетит завод "АвтоВАЗ", технопарк "Жигулевская долина", Особую экономическую зону "Тольятти". Это позволит гостям получить более полное представление о промышленном потенциале Самарской области.

В связи с тем, что Правительство Танзании заинтересовано в развитии индустриального потенциала своей страны, знакомство с этими объектами имеет большое значение для африканской республики как пример успешной реализации проектов по привлечению инвесторов.

Еще одно ключевое направление сотрудничества — образование. "В сентябре текущего года в Самарской области планируется проведение большого форума "Высшее образование — лидер международной кооперации новой формации", участие в котором уже подтвердили восемь африканских стран. Я знаю, что в Ваш адрес было направлено приглашение на этот форум. По моей информации, Вы его приняли, за что хочу Вас поблагодарить. Мы хотели бы, чтобы по результатам форума, который пройдет в сентябре, студенты из Танзании начали учебу в наших университетах. Это могут быть технические, медицинские, экономические специальности. Правительство Самарской области будет этому способствовать", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Посол Республики Танзания выразил признательность за гостеприимство и возможность лучше познакомиться с регионом. Кроме того, представитель Объединенной Республики от лица всего народа Танзании выразил благодарность за поддержку и дружеское участие, которые наша страна неоднократно проявляла на протяжении более чем 60-летней истории взаимоотношений между государствами.

"Мы будем рады изучить возможности для взаимного сотрудничества, — сказал Симон Марко Мумви. — Наша миссия в ходе этого визита — познакомиться с потенциалом ведения бизнеса в Самарской области и рассказать вашему бизнес-сообществу об инвестиционных возможностях Танзании".

Важно отметить, что в 2018 году на базе Самарского государственного экономического университета создан Центр изучения стран Азии и Африки, который будет готовить аналитические материалы для работы на африканском направлении.