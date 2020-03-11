В облправительстве ускорят решение проблем дольщиков

В среду, 11 марта, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областного кабинета министров, где было рассмотрено семь вопросов, и все они получили одобрение участников заседания.

Участники заседания рассмотрели законопроект "О внесении изменений в статью 10.1 закона Самарской области "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности". Законопроектом предусмотрено предоставление инвесторам, которые берут на себя обязательства по достройке проблемных объектов и обеспечения прав на жилье дольщиков, муниципальных земельных участков в аренду без проведения процедуры электронных торгов.

При этом председатель правительства обратил особое внимание на то, что конкурсные процедуры при определении инвесторов при этом сохраняются.

"Считаю целесообразным, что мы, принимая этот законопроект, сохраняем проведение конкурсных процедур и таким образом выбираем застройщика, предложившего наилучшие условия по удовлетворению прав обманутых дольщиков. А принятие решения о предоставлении таким инвесторам муниципальных земельных участков без проведения торгов упростит подготовку разрешительных документов на строительство и таким образом ускорит решение проблем дольщиков", - отметил Виктор Кудряшов. Областной кабинет министров направил закон в Самарскую губернскую думу.

По итогам заседания правительства на рассмотрение Самарской губернской думы будет также вынесен проект закона Самарской области "О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований на территории Самарской области", который предусматривает включение Особой экономической зоны "Тольятти" в границы городского округа Тольятти.

В настоящее время эта территория административно находится в границах Ставропольского района Самарской области. Включение ОЭЗ в границы Тольятти позволит резидентам получать меры поддержки, оказываемые инвесторам только в моногородах, в частности, софинансирование из федерального бюджета строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.

Кроме того, министры областного правительства рассмотрели и одобрили законопроект о предоставлении бюджетных кредитов Жигулевску, Октябрьску, Клявлинскому и Приволжскому районам.