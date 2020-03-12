16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Реготделение ОНФ в Самаре соберет архивные документы заводов времен ВОВ В двух районах губернии выявлены очаги бешенства Уволен начальник Северного депо после инцидента с трамваем в Самаре В с. Переволоки ветеран ВОВ жил в разваливающемся доме Новые нормативы накопления мусора планируется подготовить к сентябрю 2020 года

Общество

В двух районах губернии выявлены очаги бешенства

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На текущей неделе сотрудники Управления Россельхознадзора по Самарской области выявили очаги бешенства в двух районах губернии, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: pixabay.com

ГБУ СО "Самарская областная ветеринарная лаборатория" при исследовании головного мозга лисы, обнаруженной на частном земельном участке в с. Семеновка Нефтегорского района, обнаружен антиген вируса бешенства. Еще одну больную бешенством лису нашли на территории подворья в с. Большая Глушица.

В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, в Нефтегорском и Большеглушицком районах проводятся все необходимые мероприятия по установлению карантина, а также предпринимаются все меры, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очага бешенства.

Всего, по данным ведомства, с начала 2020 г. на территории Самарской области бешенство было зафиксировано 10 очагов заболевания бешенством.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5