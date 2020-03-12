В двух районах губернии выявлены очаги бешенства

На текущей неделе сотрудники Управления Россельхознадзора по Самарской области выявили очаги бешенства в двух районах губернии, сообщает пресс-служба ведомства.

ГБУ СО "Самарская областная ветеринарная лаборатория" при исследовании головного мозга лисы, обнаруженной на частном земельном участке в с. Семеновка Нефтегорского района, обнаружен антиген вируса бешенства. Еще одну больную бешенством лису нашли на территории подворья в с. Большая Глушица.

В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, в Нефтегорском и Большеглушицком районах проводятся все необходимые мероприятия по установлению карантина, а также предпринимаются все меры, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очага бешенства.

Всего, по данным ведомства, с начала 2020 г. на территории Самарской области бешенство было зафиксировано 10 очагов заболевания бешенством.