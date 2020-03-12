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Преступления Происшествия

Сызранец предстанет перед судом за взятку полицейскому

СЫЗРАНЬ. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по городу Сызрань СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По версии следствия, 24 января текущего года обвиняемый попытался передать сотруднику полиции денежные средства в качестве взятки в сумме 20 тыс. руб. за возвращение транспортного средства и прекращение процессуальной проверки по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд города Сызрань Самарской области для рассмотрения по существу.

 

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