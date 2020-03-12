16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани двух мужчин будут судить за незаконную рыбалку Дело тольяттинца о нападении на судебных приставов направлено в суд Сызранец предстанет перед судом за взятку полицейскому Ветеринара из Тольятти будут судить за ежемесячные взятки от продавцов мяса Тольяттинского предпринимателя обвиняют в загрязнении почвы опасными отходами

Преступления Происшествия

Дело тольяттинца о нападении на судебных приставов направлено в суд

ТОЛЬЯТТИ. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 26 июня прошлого года обвиняемый, находясь в здании федерального суда Комсомольского района Тольятти, применил в отношении судебных приставов насилие не опасное для жизни и здоровья, ударив их в область плеча и спины.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Комсомольского района Самары для рассмотрения по существу.

 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5