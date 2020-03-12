Дело тольяттинца о нападении на судебных приставов направлено в суд

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 26 июня прошлого года обвиняемый, находясь в здании федерального суда Комсомольского района Тольятти, применил в отношении судебных приставов насилие не опасное для жизни и здоровья, ударив их в область плеча и спины.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Комсомольского района Самары для рассмотрения по существу.