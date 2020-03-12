Задержаны подозреваемые в обмане самарских пенсионеров

В Самаре задержали двух мужчин по подозрению в мошенничестве, из-за которого пострадала пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

27 января 2020 г. к правоохранителям обратилась 83-летняя женщина. Ранее ей позвонили двое неизвестных и сказали, что якобы ее внук попал в ДТП и теперь нужно заплатить 70 тыс. руб., чтобы его не задержали. Она поверила мошенникам и согласилась отдать 33 тыс. рублей. Вскоре двое мужчин приехали к самарчанке и забрали деньги. Позже она выяснила, что с внуком все в порядке.

Аналогичные преступления были совершены в Промышленном районе Самары. Жертвами мошенников становились пожилые люди.

Как выяснили полицейские, злоумышленники попали на записи камер видеонаблюдения. Вскоре были задержаны подозреваемые: 33-летний самарец и 45-летний житель Чапаевска. Оба они уже бывали судимы. По ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбуждено уголовное дело.

Всех, кто пострадал от действий задержанных, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОП №1 УМВД России по Самаре (846) 956-07-66, а также по телефону 020 (102 с мобильного).