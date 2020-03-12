16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Новокуйбышевске почтили память "первостроительницы" Анны Федотовой Тольяттиазот вновь обжалует обвинительный приговор бывшим менеджерам компании СИБУРу возвращено название "Тольяттикаучук" "Татнефть" выкупила нефтехимические активы СИБУРа в Тольятти Губернатор поздравил новокуйбышевских нефтепереработчиков с профессиональным праздником

Нефтехимия ТЭК

Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании стали победителями региональных и городских акций

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ежегодно в губернии при поддержке регионального правительства проводятся акции "Мужчина Самарской области" и "Женщина Самарской области".

Фото: предоставлено АО "ННК"

Уже традиционно в числе победителей общественных акций сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании.

В этом году заместитель главного энергетика ННК Дмитрий Зубков стал победителем в номинации "Руководитель". Дмитрий Викторович неоднократно поощрялся почетными грамотами городского и регионального значения, компании "Роснефть", министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, губернатора Самарской области и главы города Новокуйбышевск.

Награду в номинации "Профсоюзный лидер" получила коллега Дмитрия Зубкова по предприятию — заместитель директора Центра экоаналитического контроля Марина Федорущенко. Три года подряд она награждалась грамотой областной профсоюзной организации "Лучший председатель цехового комитета".

Кроме того, четверо работников Новокуйбышевской нефтехимической компании были отмечены в рамках подведения итогов городской акции "Мужчина и женщина года". Торжественное награждение победителей состоялось во Дворце культуры Новокуйбышевска.

В номинации "Руководитель" отмечен начальник цеха предприятия Павел Тоцкий. В номинации "Профсоюзный лидер" победительницей стала старший кладовщик Ольга Иванова.

В номинации "Женщина-мать" отмечена аппаратчик Елена Пасконина. Елена Александровна работает на предприятии более 20 лет и вместе с супругом Александром Владимировичем воспитывают четверых детей.

В номинации "Специалист отрасли" награждена начальник смены Светлана Матвеева.

Гид потребителя

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5