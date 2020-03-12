Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании стали победителями региональных и городских акций

Ежегодно в губернии при поддержке регионального правительства проводятся акции "Мужчина Самарской области" и "Женщина Самарской области".

Уже традиционно в числе победителей общественных акций сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании.

В этом году заместитель главного энергетика ННК Дмитрий Зубков стал победителем в номинации "Руководитель". Дмитрий Викторович неоднократно поощрялся почетными грамотами городского и регионального значения, компании "Роснефть", министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, губернатора Самарской области и главы города Новокуйбышевск.

Награду в номинации "Профсоюзный лидер" получила коллега Дмитрия Зубкова по предприятию — заместитель директора Центра экоаналитического контроля Марина Федорущенко. Три года подряд она награждалась грамотой областной профсоюзной организации "Лучший председатель цехового комитета".

Кроме того, четверо работников Новокуйбышевской нефтехимической компании были отмечены в рамках подведения итогов городской акции "Мужчина и женщина года". Торжественное награждение победителей состоялось во Дворце культуры Новокуйбышевска.

В номинации "Руководитель" отмечен начальник цеха предприятия Павел Тоцкий. В номинации "Профсоюзный лидер" победительницей стала старший кладовщик Ольга Иванова.

В номинации "Женщина-мать" отмечена аппаратчик Елена Пасконина. Елена Александровна работает на предприятии более 20 лет и вместе с супругом Александром Владимировичем воспитывают четверых детей.

В номинации "Специалист отрасли" награждена начальник смены Светлана Матвеева.