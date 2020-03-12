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Общество

В Самаре отменили массовые гуляния в честь воссоединения Крыма с Россией

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отменили праздник в честь воссоединения Крыма с Россией, запланированный на воскресенье, 15 марта.

Планировалось, что на площади Куйбышева состоятся праздничные гуляния и пройдет общественная акция "Соединяя сердца".

"Но принято решение отменить это мероприятие", — сообщил на заседании губдумы в четверг, 12 марта, ее председатель Геннадий Котельников, пояснив, что решение связано с одновременной атакой "вируса и гриппа".

Напомним, главный государственный санитарный врач по Самарской области Светлана Архипова издала постановление о введении дополнительных ограничений на территории региона в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Главам органов местного самоуправления при этом рекомендовано ввести ограничения или запреты на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях, особенно среди детей, с учетом уровня заболеваемости на административных территориях.

Такие меры обосновываются тем, что, по данным наблюдений со 2 по 8 марта, заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидемический порог среди совокупного населения области на 28,64%.

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