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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: Поправки в Конституцию защищают каждого гражданина

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 марта, на пленарном заседании Самарской губернской думы депутаты поддержали поправки в законопроект "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", в соответствии с которым вносятся поправки в Конституцию.

Фото: samregion.ru

"За" проголосовали 39 парламентариев, "против" не выступил никто, двое депутатов воздержались от участия в голосовании. Его прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров: "Важно, что депутаты практически единогласно поддержали предлагаемые поправки в Конституцию РФ. И конечно, такая позиция соответствует настрою абсолютного большинства граждан, жителей Самарской области".

Напомним, 11 марта Госдума РФ приняла законопроект в третьем чтении. Теперь его должны одобрить не менее чем 2/3 региональных законодательных собраний, после чего документ поступит на подпись к президенту РФ Владимиру Путину. После этого свое заключение должен дать Конституционный суд. В случае одобрения поправки будут вынесены на всеобщее голосование.

Глава региона подчеркнул, что предлагаемые поправки защищают каждого гражданина, его права и социальные гарантии, в том числе в период, когда мировая и российская экономика сталкивается с новыми вызовами.

"В последние недели мировая экономика переживает очередной этап нестабильности, что, конечно, вызывает беспокойство и наших граждан. В этой ситуации актуальность предлагаемых решений не вызывает сомнений. Люди задаются вопросом - что может гарантировать сохранение и индексацию мер государственной поддержки и пенсий? Предлагаемые поправки в Конституцию гарантируют неукоснительное исполнение всех социальных обязательств - сейчас и навсегда", - отметил глава региона.

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