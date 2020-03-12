16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Депутаты Самарской губдумы одобрили внесение поправок в Конституцию Коммунисты попросили приостановить работу по передаче самарской службы скорой помощи на аутсорсинг Медработникам дадут льготу при устройстве детей в сады Евгений Серпер: Запрет продажи несовершеннолетним "снюса" оградит детей от беды Многодетные семьи смогут сами формировать льготные участки

Законотворчество Власть и политика

Депутаты Самарской губдумы одобрили внесение поправок в Конституцию

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 12 марта, на заседании Самарской губернской думы был рассмотрен вопрос о внесении поправок в Конституцию РФ.

Фото: samregion.ru

Председатель комитета по законодательству Юрий Шевцов сообщил коллегам: "исходя из того, что обновленная Конституция должна консолидировать общество", члены комитета, собравшись за несколько часов до заседания думы, единогласно решили одобрить законопроект.

Лидер "Справедливой России" Михаил Маряхин, в свою очередь, сообщил, что члены партии приняли самое активное участие в проработке законопроекта по обновлению Конституции. "От нашей партии было внесено 37 поправок, 13 из них были учтены. Не прошла поправка о ликвидации увеличения пенсионного возраста", - сообщил он и добавил, что партия продолжит бороться за отмену этого решения.

Лидер реготделения КПРФ Алексей Лескин начал свое выступление с того, что с 1993 г. компартия постоянно говорила о несовершенстве "ельцинской Конституции, принятой на крови защитников Верховного Совета". "Поэтому коммунисты проголосовали за внесение поправок в Основной закон в первом чтении. В Конституции появились многие важные вещи, которых раньше не было", - подчеркнул он и добавил, что всего фракция КПРФ внесла 108 поправок, около 20 из которых полностью или частично нашли свое отражение.

Однако, по словам Алексея Лескина, были отклонены принципиальные поправки КПРФ - в их числе предложения о национализации недр и возвращении прежнего пенсионного возраста. "В связи с этим КПРФ не поддерживает законопроект в целом и воздерживается от голосования", - подытожил Алексей Лескин.

Напомним, изменения Конституции РФ касаются таких моментов, как закрепление социальных гарантий государства перед гражданами, запрет отчуждения федеральных территорий, статус русского языка. Также в Конституции появится упоминание бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Основного закона планируется провести 22 апреля текущего года.

Гид потребителя

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5