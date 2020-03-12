Депутаты Самарской губдумы одобрили внесение поправок в Конституцию

В четверг, 12 марта, на заседании Самарской губернской думы был рассмотрен вопрос о внесении поправок в Конституцию РФ.

Председатель комитета по законодательству Юрий Шевцов сообщил коллегам: "исходя из того, что обновленная Конституция должна консолидировать общество", члены комитета, собравшись за несколько часов до заседания думы, единогласно решили одобрить законопроект.

Лидер "Справедливой России" Михаил Маряхин, в свою очередь, сообщил, что члены партии приняли самое активное участие в проработке законопроекта по обновлению Конституции. "От нашей партии было внесено 37 поправок, 13 из них были учтены. Не прошла поправка о ликвидации увеличения пенсионного возраста", - сообщил он и добавил, что партия продолжит бороться за отмену этого решения.

Лидер реготделения КПРФ Алексей Лескин начал свое выступление с того, что с 1993 г. компартия постоянно говорила о несовершенстве "ельцинской Конституции, принятой на крови защитников Верховного Совета". "Поэтому коммунисты проголосовали за внесение поправок в Основной закон в первом чтении. В Конституции появились многие важные вещи, которых раньше не было", - подчеркнул он и добавил, что всего фракция КПРФ внесла 108 поправок, около 20 из которых полностью или частично нашли свое отражение.

Однако, по словам Алексея Лескина, были отклонены принципиальные поправки КПРФ - в их числе предложения о национализации недр и возвращении прежнего пенсионного возраста. "В связи с этим КПРФ не поддерживает законопроект в целом и воздерживается от голосования", - подытожил Алексей Лескин.

Напомним, изменения Конституции РФ касаются таких моментов, как закрепление социальных гарантий государства перед гражданами, запрет отчуждения федеральных территорий, статус русского языка. Также в Конституции появится упоминание бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Основного закона планируется провести 22 апреля текущего года.