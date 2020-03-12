СМИ расскажут, почему Самара достойна почетного звания "Город трудовой доблести"

В среду, 11 марта, в Самарской губернской думе депутаты, представители СМИ и общественники обсудили роль средств массовой информации в освещении общественной инициативы о присвоении городу Самаре почетного звания "Город трудовой доблести".

Напомним, губернатор Дмитрий Азаров активно поддержал общественную инициативу и поручил региональному правительству совместно с историками и экспертами подготовить научно-историческое обоснование вклада областной столицы в великую Победу.

В работе круглого стола приняли участие депутаты губернской думы Юрий Шевцов, Алексей Лескин, Виктор Воропаев, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова и ее первый заместитель Олег Лукьянов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Елена Летичевская, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности Павел Покровский, заместитель директора ГТРК "Самара" — начальник службы информационных программ телевидения Роман Лямшин, главный редактор газеты "Волжская коммуна" Ирина Лукьянова, а также руководители средств массовой информации, представители пресс-служб, специалисты по связям с общественностью и члены молодежных объединений.

"Огромная ответственность в освещении данной темы лежит на средствах массовой информации, поскольку именно СМИ играют все возрастающую роль в сохранении исторической памяти поколений о жизни и трудовом подвиге населения", — подчеркнула Елена Крылова.

Елена Летичевская призвала представителей средств массовой информации по крупицам собирать и как можно точнее передавать истории простых людей, тружеников, внесших свой непосильный вклад в Великую Победу, новым поколениям: "Надо дать возможность каждому человеку через медийные проекты, через статьи, через сюжеты, через фильмы приобщиться к этой гордости за самарцев, за их трудовые подвиги".

"Это одна из немногих инициатив, к которой нужно отнестись со всей душой, неважно, журналист ли ты, рабочий или бизнесмен. Тема войны затронула практически каждую семью. "Город трудовой доблести" — это не просто слова, за ними стоят человеческие судьбы. Нам нужно свято оберегать память о трудовых подвигах наших предков. Их так мало осталось. Давайте их найдем, давайте их разговорим, давайте сохраним их истории в сюжетах на телевидении, в записях на радио, в газетных статьях, в соцсетях. Эта память нужна больше даже не им. Она нужна нам, нашим детям и внукам", — поддержала Ирина Цветкова.

"Самара — однозначно, город трудовой доблести. Это напоминание нам всем, особенно подрастающему поколению, о героическом прошлом самарцев. Это прививка для тех, кто поддается на фейковые новости и факты при попытке переписать историю. Нам нужно стать достойными своей истории, достойными героического прошлого своих земляков", — отметил Олег Лукьянов.

"Мы живем в окружении символов: это и легендарный памятник-самолет ИЛ 2, это и стела "Крылья над Волгой", это и памятник малолетним труженикам тыла. В городах, которым будет присвоено звание "Город трудовой доблести", будут установлены памятные стелы с изображением герба города и текстом Указа. Это станет ментальным символом, напоминающим потомкам о роли Самары в истории и ее героическом звании — запасная столица, некоей "эстафетной палочкой", которую мы, наше поколение, обязаны передать нашим детям", — считает Роман Лямшин.

Ирина Лукьянова и Елена Орлова предостерегли коллег от подачи материала в стиле "оголтелый ура-патриотизм". Важно раскрывать человеческие судьбы искренне, с душой, иначе молодое поколение попросту не поверит в их правдивость. Кроме того, было озвучено предложение о необходимости создания партнерских проектов, объединяющих ресурсы нескольких средств массовой информации. Это позволит расширить охват аудитории, а значит, больше самарцев узнают и поддержат инициативу.

Председатель общественного молодежного парламента при губдуме Алексей Ткачук подчеркнул значимость просветительской и информационно-патриотической работы с блогерами, в соцсетях, в совместных чатах многоквартирных домов.

По словам депутата Юрия Шевцова, к работе должны более активно подключаться министерство образования, высшие учебные заведения, образовательные организации. "Сегодня не стоит вопрос: заслуживает или не заслуживает Самара этого звания. Конечно, заслуживает. Но молодежи об этом надо донести. Поэтому очень важно показывать реальные примеры трудовых подвигов, общаться с ветеранами и тружениками тыла", — считает законодатель.

Подводя итог заседанию "круглого стола", Елена Крылова отметила: "Огромная ответственность в освещении данной темы лежит на средствах массовой информации, поскольку они играют важнейшую роль в сохранении исторической памяти поколений о героизме и трудовом подвиге народа в 1941–1945 годах. Хочется верить, что после сегодняшнего заседания начнется цепная реакция, как волны по воде пойдут благотворные круги информации, которая попадет и в молодежную среду".

По итогам заседания сформированы рекомендации СМИ, Общественной палате Самарской области, Самарской губернской думе и правительству Самарской области, гордуме и администрации Самары, молодежному парламенту при Самарской губернской думе, молодежному правительству Самарской области.