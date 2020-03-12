Акция "Соединяя сердца" на пл. Куйбышева будет отменена

Общественная акция "Соединяя сердца" в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, которая была запланирована на воскресенье, 15 марта, на пл. Куйбышева, будет отменена. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов

Такое решение было принято в четверг, 12 марта, на основе данных Роспотребнадзора о ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области и небольшом превышении уровня эпидемического порога.

Также учитывались рекомендации ведомства об ограничении проведения массовых мероприятий, содержащиеся в постановлении главного государственного санитарного врача по Самарской области от 9 марта 2020 года № 6-П "О введении ограничительных мероприятий в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области".

"Мы также напоминаем жителям области о необходимости соблюдать профилактические меры, чтобы избежать заболеваний гриппом и ОРВИ, и беречь свое здоровье", — отметил Александр Фетисов.