В Самарской области в выходные прогнозируется снег с дождем

Ожидается, что температура воздуха в Самарской области ночью будет выше 0°, а вот днем значения температуры воздуха местами будут превышать свой абсолютный максимум, сообщает Приволжское УГМС.
В пятницу, 13 марта, облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха +6...+11 °C.
В субботу, 14 марта, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...+4 °C. Днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +3...+8 °C.
В воскресенье, 15 марта, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...+4 °C. Днем облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +3...+8 °C.