В Самарской области в выходные прогнозируется снег с дождем

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Ожидается, что температура воздуха в Самарской области ночью будет выше 0°, а вот днем значения температуры воздуха местами будут превышать свой абсолютный максимум, сообщает Приволжское УГМС.